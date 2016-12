Spitsuur bij Waterbedrijf Groningen door verwerken meterstanden

Topdrukte bij het Waterbedrijf Groningen in deze laatste dagen van het jaar. Daar moeten alle meterstanden worden verwerkt, zodat de jaarrekening opgemaakt kan worden.

250.000

Het gaat in totaal om ongeveer 250.000 huishoudens. Volgens Leon van der Tuin van het Waterbedrijf hebben 170.000 daarvan de meterstand al doorgegeven.



Correcte afrekening

Van der Tuin: 'We hebben de stand nodig om een snelle en correcte afrekening te kunnen maken. Voor huishoudens waarvan we geen meterstand krijgen wordt een schatting van het verbruik gemaakt en wordt later het eventueel te veel of re weinig betaalde bedrag verrekend.'



'Het is in het belang van de klant zelf en van het Waterbedrijf om de balans in een keer op te maken', zegt Van der Tuin.



Doorgeven

De stand kan worden doorgeven met behulp van een code die de klanten hebben ontvangen. Dat kan online of via de telefoon.

