Een tijdperk is voorbij: René Walhout gaat iets nieuws doen

Het Radio Noord-programma De Centrale is vrijdagochtend voor het allerlaatst uitgezonden. Het programma van presentator René Walhout houdt op te bestaan.

René Walhout krijgt een nieuwe functie bij RTV Noord. Hij wordt radio- en tv-verslaggever, met aandacht voor de Groningse taal, muziek en cultuur.De ochtend op Radio Noord wordt in het nieuwe jaar bezet door Babette Alma. Ze gaat in het nieuwe jaar elke werkdag tussen 9.00-12.00 uur Babette Op Noord presenteren.De laatste uitzending werd bijgewoond door familie, vrienden en bekende en 'onbekende' Groningers, die gedurende de jaren een aandeel in het programma hebben gehad. Zo zong Bert Hadders, schoof Fré Schreiber aan en gaf 'Fien oet Stad' nog een laatste tip.De Centrale is ooit begonnen als 'Het Prinsenhof' met Rob van Dam. Dat was in 2002 aan het Martinikerkhof in de stad, toen de RTV Noord-studio in het Prinsenhof-gebouw stond.Toen RTV Noord in 2005 verhuisde naar de Mediacentrale, werd de naam veranderd in De Centrale en werd de presentatie gedaan door Rob van Dam, Gertjan van Stralen en vanaf 2008 door René Walhout.