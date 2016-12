Gevaarlijke overweg Voslaan definitief dicht, noodweg gaat nu al open

De gevaarlijke spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum gaat vrijdagmiddag, een maand eerder dan gepland, dicht. ProRail begon enkele weken geleden met de aanleg van een noodweg die eind januari klaar zou zijn. Door het warme weer is dat nu vervroegd.

Bij de spoorwegovergang Voslaan ontspoorde in november een trein van Arriva en raakten mensen achttien mensen gewond. Nabestaanden van twee fatale ongevallen in 2014 en omwonenden spanden na dit ongeluk een kort geding aan. De inzet was om een verkeersregelaar aan te stellen.ProRail besloot tijdens de rechtszaak dat treinen moesten toeteren totdat de noodweg geopend zou worden. Dit tot grote ergenis van omwonenden. Deze week kwamen ProRail en omwonenden tot een aangepast toeterakkoord, waarbij werd afgesproken dat alleen bij dichte mist nog werd getoeterd.De nabestaanden en omwonenden zijn erg opgelucht door deze ontwikkeling. Ongevallen zoals in het verleden kunnen nu niet meer plaatsvinden, laat advocaat Arvin Kolder weten. Hij staat de nabestaanden bij.