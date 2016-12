Groningse scheids leidt NK Afstanden in goeie banen: 'Zoen niet met schaatsers'



Pas als Dina Melis haar handtekening heeft gezet is de uitslag officieel. Protesteren kan dan niet meer. De Groningse, geboren in Wedde, is drie dagen lang scheidsrechter bij de NK Afstanden in Heerenveen.

Woensdag bij openingsdag van het toernooi in Thialf signeerde ze het uitslagformulier van de 5 kilometer en 500 meter. Een dag later heeft ze het minder druk. Alleen de 1.500 meter staat op het programma.



Melis is al vroeg in Heerenveen. 'Er komen weleens afmeldingen binnen en die moeten natuurlijk weer verwerkt worden in de startlijst. Dat gebeurt allemaal volgens protocol. Verder maak je een praatje met de mensen waar je mee van doen hebt, ik loop langs de baan om de boarding te controleren en ik kijk naar de trainingen', vertelt ze aan de rand van de 400 meter baan.



Melis werd tien jaar geleden landelijk scheidsrechter en is sinds vier jaar ook internationaal scheidsrechter B. Bij de grote internationale toernooien mag ze daarom nog niet als scheidsrechter fungeren.



'Ik ben zoals deze drie dagen de baas over mijn categorie. Dat zijn in dit geval de heren. Ik ben de baas, ik beslis', zegt ze stellig.



Zelf is ze nooit teruggefloten of gediskwalificeerd. Schaatsen op hoog niveau heeft Melis nooit gedaan.



'Ik kan wel schaatsen, en heb ook wel eens een wedstrijd gereden, maar dat mag geen naam hebben. Van kinds af vind ik schaatsen heel erg leuk. De Olympische Spelen van 1968 kan ik me nog wel herinneren. En natuurijs natuurlijk ook wel. Met beide handen op de rug kan ik wel, maar dan houdt het ook wel op.'



Bij de huldiging van de 500 meter mocht ze de bloemen uitreiken. Winnaar Dai Dai Ntab kreeg alleen een hand. 'Zoenen met schaatsers doe ik niet.'

