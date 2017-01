'Groninger gebouwen zitten stampvol fossielen'

Jelle Reumer maakt een foto van een fossiel in de stenen van het Stadhuis (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Het station, het Stadhuis en zelfs winkels hebben fossielen in de muren en vloeren. Dat ontdekte paleontoloog Jelle Reumer. Hij houdt zich bezig met fossielen en schreef daar een boek over.

Lopend in de stad Groningen gaat Reumer opeens door zijn hurken. Hij wijst een vlek aan op de muur. Het is een versteend overblijfsel van een schelp. Interessant, volgens Reumer: 'Je werpt een blik op het leven van 350 miljoen jaar geleden.'



Koraal in het Stadhuis

Ook in het Stadhuis ziet Reumer fossielen: 'Het Stadhuis zit stampvol met fossielen. Ik zie hier een stukje koraal zitten', zegt hij, terwijl hij naar de gevel van het stadhuis wijst.



Boek

Het boek over de fossielen in muren en vloeren is uitgegeven door de Historische uitgeverij in Groningen. Inmiddels heeft de universiteit van Utrecht al duizend exemplaren afgenomen.

Door: RTV Noord Correctie melden