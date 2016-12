Delfzijlsters helpen slachtoffers van brand met onderdak

De gedupeerden van de brand in Delfzijl hebben allemaal weer onderdak. Bij de vlammenzee in het centrum van de havenstad gingen drie panden verloren.

Een echtpaar raakte dakloos omdat hun bovenwoning in de as werd gelegd. Buurtbewoners konden hun huis niet in door de overlast.Diverse inwoners van Delfzijl hebben bij de gemeente woonruimte aangeboden. Volgens burgemeester Beukema heeft daarmee iedereen weer een plek.Een van de Delfzijlsters die hulp aanbood was Dirkje Tuik. Zij bood haar bed and breakfast aan: 'Ik wil graag iets doen voor de gedupeerden van de brand', vertelt ze op Radio Noord.'Wij hebben twee kamers en die stel ik beschikbaar voor de slachtoffers die geen onderdak meer hebben. Normaal moet dit via de gemeente maar omdat het vrijdag is kan ik daar niemand bereiken'.Tuik heeft in 2001 zelf ook een brand meegemaakt in haar toenmalige winkel in Groningen. 'Een brand is echt vreselijk als je dat overkomt', vertelt ze. Uiteindelijk is geen gebruik gemaakt van haar aanbod, omdat alle gedupeerden toen al waren geholpen.