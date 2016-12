Ronald maakt rolletjes met oma Fokje

(Foto: RTV Noord)

Vier generaties, die samen nieuwjaarrolletjes maken. Het gebeurt inmiddels jaren aan de keukentafel van oma Fokje Hamster in Paterswolde.

Oma is inmiddels 85 jaar oud, maar het rolletjes draaien nog lang niet verleerd.



Of Ronald wel eens een rolletje heeft gedraaid? 'Nee.' Nou, daar kwam heel snel verandering in...

Door: RTV Noord Correctie melden