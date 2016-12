OPINIE: Trots op briljante mislukkingen

Geweldig, al die succesverhalen over geslaagde investeringen, zegt Economic Board-directeur Marco Smit. Maar waar je pas echt wat van leert dat zijn de mislukkingen. Smit belooft in zijn opinie plechtig dat hij ook de mislukte EBG-investeringen breed uit zal meten. Hij gunt u het leedvermaak.

Elke dag lezen we in het nieuws over succesvolle ondernemers. Van Tesla's Elon Musk in Amerika tot onze eigen René Bolhuis van Horus in Bedum. Helden om trots op te zijn: met een goed idee, visie, lef, doorzettingsvermogen en keihard werken je eigen geld verdienen, werk creëren voor anderen en als het even kan met je product of dienst de wereld een stukje beter maken.Je zou er jaloers van worden. En dat mag ook: succesvolle ondernemers zijn een voorbeeld voor onze kinderen en moedigen ons aan om een stapje extra te zetten. Want zonder risico geen winst.. Het zijn successen die we met elkaar moeten vieren, elke keer weer. Want successen inspireren.Bij succes hoort echter ook mislukking. Sterker nog, de vuistregel is dat voor elke succesvolle nieuwe ondernemer negen anderen de eindstreep niet halen. En misschien kunnen we daar nog wel meer van opsteken dan van de winnaars. Want van je fouten moet je per slot van rekening leren, nietwaar? Dus waarom komen de mislukkingen niet breeduit in de krant of op TV?Nu is het op zijn zachts gezegd niet echt Gronings om te koop te lopen met je faillissement. Net als de overheid haar fouten ook liever niet alsop Twitter wil zien. Of het nou gaat om Blauwestad of Sensor City, er wordt snel met vingers gewezen en bestuurders en politici worden verontwaardigd op het matje geroepen.Voor elke mislukking geldt: met een slecht plan of door een slechte uitvoering, volgt onvermijdelijk een afstraffing van de markt of van de kiezers. Maar wat nou met de mislukkingen waar wél ooit een goed doordacht plan voor was? En als een tegenvallende markt, concurrentie of een tegenvallende technologie het project de das om doen, blijven we dan ook vingerwijzen?Bij ondernemen, door bedrijven of een actieve overheid, horen mislukkingen. Soms zelfs briljante mislukkingen. Daar moeten we ons niet voor schamen, integendeel, die moeten gevierd worden. En daar moet van geleerd worden. Ondernemers en politici moeten trots in de krant durven vertellen waarom hun plan, hoe goed ooit doordacht, is mislukt. Zonder angst voor bijltjesdagen en publieke schandpalen. Rug recht, met opgeheven hoofd.De Economic Board Groningen (EBG) heeft in juni het GROEIfonds opgericht voor bedrijven in Noord-Groningen. Er is geen fonds in Nederland dat zoveel risico mag lopen als het GROEIfonds. EBG accepteert dat het af en toe niet goed gaat en dat de investering niet rendeert zoals verwacht. Sterker nog, met die opdracht is de fondsmanager op pad gestuurd: neem risico's waar anderen dat nog niet durven.En wat is de voorlopige oogst? Bijna negentig bedrijven uit Noord-Groningen hebben voor veertig miljoen euro aan financieringsaanvragen gedaan. Daaraan zijn zo'n 200 miljoen euro aan uitgelokte investeringen verbonden en een hoop nieuwe banen.Lang niet alle aanvragen leiden tot een investering; er moet altijd een goed doordacht en doorgerekend plan op tafel liggen.Maar de investeringen die onverhoopt mislukken zullen net zo breed worden uitgemeten als de successen. Niet als leedvermaak, maar om van te leren. Vallen, opstaan en weer doorgaan. Met briljante mislukkingen.