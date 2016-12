Nieuwjaarsduik? Zet een muts op!

Door de hele provincie kun je Nieuwjaarsdag extreem fris beginnen met een Nieuwjaarsduik. Maar doe het wel veilig, vindt de Reddingsbrigade. Daarom heeft het vijf tips voor een veilige Nieuwjaarsduik.

Wij zetten ze op een rijtje:Doe het bij een georganiseerde duik waar ook toezicht van de Reddingsbridage is. Ga niet 'wild' duiken op afgelegen plekken, zonder toezicht of hulp.Nieuwjaarsduiken worden vaak goed bezocht door deelnemers en toeschouwers. Kom op tijd om eventuele files te vermijden, zodat je je goed kunt voorbereiden. Neem ook de tijd voor een warming up.Niet duiken als je je niet fit voelt of als het medisch niet verantwoord is. Als je onwel wordt tijdens of na de duik, meld je dan bij de EHBO.-Zet een muts op, via je hoofd verlies je veel warmte-Smeer je in met vaseline of draag een neopreenpak als je het snel koud hebt-Trek na de duik direct slippers of schoenen aan.-Kleed je niet direct te dik aan, maar geef je lichaam de tijd de kou uit je lichaam te werken.-Draag tijdens het opdrogen een badjas.-Zoek een warme omgeving om je aan te kleden.Namens RTV Noord en de Reddingsbridage: een goed uiteinde en een veilige Nieuwjaarsduik!