Groninger Tiviakov deelt winst Schaakfestival

(Foto: RTV Noord / Jordi Smit)

Het Schaakfestival Groningen heeft dit jaar twee winnaars opgeleverd. Stadjer Sergei Tiviakov en de Chinees Jinshi Bai mogen het prijzengeld verdelen.

Na negen rondes eindigen beide spelers op zeven punten. Dit hebben ze gedaan door vijf partijen te winnen en viermaal remise te spelen. Voorafgaand aan de laatste ronde gingen de twee al samen aan de leiding.



Laatste ronde

In de laatste ronde kwam Tiviakov niet verder dan een gelijkspel tegen Casper Schoppen. Jinshi Bai bleef op remise steken tegen Sipke Ernst. Stadjer Ernst eindigde door dit resultaat op een knappe gedeelde derde plaats.



Derde keer

Het is de derde keer dat Tiviakov het toernooi op zijn naam schrijft. In 1998 en 1999 was hij ook al winnaar. De 43-jarige is geboren in Rusland, maar woont al jaren in Groningen.

