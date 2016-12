Burgemeester Smit: Vuurwerkoverlast neemt toe

(Foto: Henk Marks / Flickr (Benjamin Gonazales - cc))

Er zijn meer meldingen van vuurwerkoverlast dan vorig jaar, dat meldt burgemeester Pieter Smit van Oldambt. De klachten gaan vooral over harde knallen. Er is extra politie op de been om dit aan te pakken.





In burger

Al eerder kondigde Smit aan dat er extra maatregelen zouden worden getroffen rond oud- en nieuw. Zo is er meer politie op de been, waarvan een deel 'in burger'. 'Zo kun je wat eenvoudiger dingen zien', zegt de burgemeester.



Andere meldingen

Overigens letten de extra agenten niet uitsluitend op vuurwerkoverlast. 'Ze pakken ook andere meldingen mee.'



Hoewel er sinds donderdag vuurwerk mag worden gekocht, mag afsteken pas vanaf oudejaarsavond 18.00 uur.



Lees ook: 280 klachten over vuurwerk in Stad 'Je merkt dat het vuurwerk zwaarder wordt', zegt de burgemeester. 'Tussen het illegale vuurwerk zitten enorme knallen. Die zijn vergelijkbaar met een handgranaat. Het is levensgevaarlijk spul.'Al eerder kondigde Smit aan dat er extra maatregelen zouden worden getroffen rond oud- en nieuw. Zo is er meer politie op de been, waarvan een deel 'in burger'. 'Zo kun je wat eenvoudiger dingen zien', zegt de burgemeester.Overigens letten de extra agenten niet uitsluitend op vuurwerkoverlast. 'Ze pakken ook andere meldingen mee.'Hoewel er sinds donderdag vuurwerk mag worden gekocht, mag afsteken pas vanaf oudejaarsavond 18.00 uur.

Door: RTV Noord Correctie melden