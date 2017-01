Groningse is nieuwe bondscoach Nederlandse dressuurjeugd

(Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

Monique Peutz uit Westerbroek is de nieuwe bondscoach voor de Nederlandse dressuurjeugd tot zeventien jaar. Peutz begint in het nieuwe jaar aan haar taak om de Nederlandse ponyselectie klaar te stomen voor het Europese Kampioenschap eind juli in Hongarije.

Veel leren

'Ik vind het een geweldige uitdaging en heb er ontzettend veel zin in', zegt de 52-jarige Peutz, die zich uitsluitend op de dressuurjeugd richt.



'Die kinderen zijn nog zo onbevangen, je kunt ze echt begeleiden en leren omgaan met spanning en emoties.'



Trainen, coachen en jureren

Peutz acteert al jaren in de paardensport. Eerst als amazone, waar ze tot op het hoogste niveau (Grand Prix) actief was. Nu richt ze zich vooral op het trainen en coachen van ruiters en amazones op onder meer haar eigen manege in Westerbroek.



Kers op de taart

'Ik ben al jaren bezig met jureren, lesgeven en het begeleiden van jonge ruiters en amazones voor de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond. Voor mij is het echt een bekroning op m'n werk. Maar dat betekent overigens niet dat ik er nu ben. Er moet nog heel veel gebeuren. Dit is nog maar het begin', lacht Peutz.



De Groningse volgt oud-dressuurinternational Tineke Bartels op, die van 2006 tot 2016 actief was als jeugdbondscoach.

