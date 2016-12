Man krijgt 150 uur werkstraf kinderporno op zijn computer

(Foto: RTV Noord)

De rechtbank in Groningen heeft een 28-jarige man uit Hoogezand veroordeeld voor het bezitten van kinderporno. De man kreeg een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke straf van één maand.

Op de computer van de man werden eind 2014 ruim 3.200 foto's en vijf video's met verboden porno gevonden.



Gewiste bestanden

De man zei dat hij de computer een dag voor zijn aanhouding had aangeschaft. De porno stond volgens hem al op de harde schijf. De rechtbank gelooft dat niet, want tijdens de inval verbleef de man een half uur lang op de bovenverdieping van het huis.



Later bleek dat hij bezig was om de bestanden te wissen. Een deel van de gewiste bestanden konden worden teruggehaald.



Oude zaak

De rechtbank hield er rekening mee dat de zaak al oud is en dat de man niet eerder met justitie in aanraking is geweest.

Door: RTV Noord