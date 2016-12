Ntab gaat niet naar EK Sprint

(Foto: Theo Sikkema (RTV Noord))

Dai Dai Ntab heeft zich niet geplaatst voor de EK Sprint. De Groninger werd vierde in het klassement over 500 en 1000 meter. Woensdag won hij de eerste afstand. Op de kilometer werd hij voorbijgestreefd door drie concurrenten.

Ntab is wel reserve voor het EK dat volgende week in Heerenveen gehouden wordt. Hij had er weinig moeite mee, dat hij zich niet plaatste. 'De duizend meter is niet mijn beste afstand. Ik rij dan nog wel een persoonlijk record, maar wist eigenlijk al wel dat mijn tijd onvoldoende zou zijn. Ik richt me nu op de WK Afstanden waar ik de 500 meter rijd', vertelt hij.



Van der Werff

Bo van der Werff kwam na de tegenvallende 500 meter van donderdag beter voor de dag op de duizend meter. Haar tijd was niet voldoende om zich nog te kwalificeren voor de EK Sprint. 'Het gaat met kleine stapjes vooruit, maar de eerste volle ronde was niet snel genoeg. Ik wil misschien wel dat het te snel komt.' stelde ze.



Ze gaat dinsdag naar Inzell om zich voor te bereiden op de NK Sprint.



Esmé Stollenga uit Garmerwolde verbeterde haar persoonlijk record op de kilometer. Ze noteerde 1.18.10. Dat was bijna twee seconden sneller dan haar oude toptijd.

