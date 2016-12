Bosker rijgt persoonlijke records aan elkaar

(Foto: Archief RTV Noord)

In de schaduw van de grote schaatsnamen, reed Marcel Bosker een uitstekend Nederlands Kampioenschap afstanden. Hij verbeterde op vier afstanden zijn persoonlijk record. Bosker is daardoor in z'n eerste seizoen bij de senioren toegetreden tot de subtop in Nederland.

En zo kan het ineens snel gaan. De 19-jarige Bosker geldt al een paar jaar als enorm talent. Maar die status gaat nu niet meer op als neo-senior. Hij moet nu naar een niveau zien te groeien zodat ie een bedreiging kan vormen voor bijvoorbeeld een schaatser als Patrick Roest. En hij bewijst aan het eind van het kalenderjaar 2016 aan te kunnen haken.



Voldoende verbetering

'Het is lichaam is wel op na deze drie dagen, maar als je in vorm bent kun je het best zoveel mogelijk rijden. Dat kun je nergens beter doen dan in Thialf met publiek erbij en heel goed ijs. Ik had niet echt verwacht dat ik vier persoonlijke records zou rijden. Dan weet je wel dat er nog voldoende verbetering in zit.'



Friesland

Bosker woont niet meer in Ten Boer. Het dorp waar hij sinds z'n veertiende bij een gastgezin verbleef. Hij is verhuisd naar Friesland, naar Oudeschoot om precies te zijn. Op een steenworp afstand van Thialf.



Hij wilde net als heel veel andere schaatsers op de fiets naar de Friese schaatstempel kunnen rijden. 'Dat scheelt mij een hoop reistijd en die tijd kan ik lekker in m'n nest liggen om uit te rusten. En elke dag trainen met de ploeg is nu ook veel beter mogelijk.'



Piekmoment

Het volgende doel is de NK Allround over drie weken. 'Daar ligt mijn piekmoment dit seizoen. Ik denk dat ik daar rond de zesde, zevende plek kan rijden. Daar wil ik m'n allerbeste zijn. Ik wil zo dicht mogelijk bij de top komen en mezelf weer verbeteren.' zegt Bosker.



Om een punt achter de NK Afstanden te zetten reed hij ook nog de afsluitende NK Mass-start. Bosker kwam als zeventiende over de finish. 'Ik reed nog een tijdje mee voorin. Daarna was het puur en alleen om het uitrijden.'

Door: RTV Noord Correctie melden