Derde finalist Klouk is bekend

(Foto: RTV Noord)

Willem ten Rae is de derde en laatste finalist van Klouk. De 62-jarige inwoner van Zuidbroek won vrijdagavond in de halve finale van Thijs Wiersma uit Winneweer. Daarmee heeft hij een finaleplek bemachtigd.

De grote finale van Klouk is nieuwjaarsdag. Daarin spelen de winnaar van de voorjaarscompetitie, de winnaar van de najaarscompetitie en 'the second best' tegen elkaar.



Met uiteindelijk doel: de titel 'Kloukste Grunneger 2016'. Willem ten Rae en Thijs Wiersma waren allebei 'second best': beide kandidaten haalden 25 punten, inclusief inzet van 'het peerd'. Daarom moest er een barrage gespeeld worden voor een finaleplek.



Andere finalisten

De twee andere finalisten zijn de winnaar van de voorjaarscompetitie Dieneke Tuitman uit Uithuizen. Zij haalde 29 punten. En de winnaar van de najaarscompetitie Paul Munting uit Engelbert. Hij haalde 42 punten.



De Finale van Klouk wordt uitgezonden op nieuwjaarsdag, vanaf 18.10 uur.

Door: RTV Noord Correctie melden