Vacature PR-manager NAM is offline gehaald

De vacature voor PR-manager van de NAM staat niet langer online. De vacature baarde deze week opzien, omdat werd gezocht naar iemand die het imago van het bedrijf kon opvijzelen op het gebied van aardbevingen in Groningen.

Een woordvoerder van de NAM laat aan Nu.nl weten dat 'via andere kanalen' gezocht wordt 'naar een geschikte kandidaat'. De vacature, die op de site van Shell stond, zou nog drie weken lopen. Shell is voor de helft eigendom van de NAM.Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt zei deze week dat hij op de functie wilde solliciteren. 'De gaswinning omlaag naar een veilig niveau en stoppen met het in de weg zitten van Groningers', zou zijn oplossing zijn om het vertrouwen in de NAM te verbeteren.Volgens de NAM was de 'sollicitatie' van Ulenbelt niet de directe aanleiding om de vacature offline te halen.In de advertentie stond dat de NAM de communicatie wilde veranderen. 'Zodat we vertrouwen van onze partners terugkrijgen en volop werken om onze reputatie weer te herbouwen.'