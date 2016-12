Schuurtje naast woonhuis gaat in vlammen op

(Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Een schuurtje bij een woonhuis aan de Geraniumstraat in Musselkanaal is vrijdagavond laat in vlammen opgegaan.

De brandweer kreeg rond 23.00 uur een melding van de brand. Toen zij arriveerden stond het schuurtje al volledig in de brand. Het vuur was snel onder controle. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden