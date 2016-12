Aardappelen op de N33 na gekantelde vrachtwagen, weg tot 15.45 uur dicht (update)

(Foto: Dennie Gaasendam/DG-Fotografie)

Op de N33 is zaterdagochtend een vrachtwagen op zijn kant beland. Door het ongeluk is de weg in beide richtingen tussen Veendam en Meeden afgesloten.





Het verkeer wordt omgeleid via U-route 24, via Oude Pekela.





De chauffeur bleef bij het ongeluk ongedeerd. Wel liggen er aardappelen op de weg. Op dit moment wordt de weg aardappelvrij gemaakt en wordt de vrachtwagen uit de berm getakeld. Rijkswaterstaat verwacht dat het overladen en bergen tot 15.45 uur gaat duren.Het verkeer wordt omgeleid via U-route 24, via Oude Pekela.

Door: RTV Noord Correctie melden