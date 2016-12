Lees terug: Dit was Alle 50 Goud 2016

Alle 50 Goud is het overzicht van de vijftig favoriete nummers die gezongen zijn in het Nederlands, Gronings of een andere streektaal. In deze 19e editie van Alle 50 Goud zetten Eric Bats en Derk Bosscher zetten tijdens de uitzending de liedjes weer in de juiste volgorde.

Door: Stephanie Nijssen