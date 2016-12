Liveblog: Groningen viert oud en nieuw

(Foto: RTV Noord/ Steven Radersma)

Carbidschieten, oliebollen en kniepertjes bakken en natuurlijk vuurwerk afsteken. Het is weer oud en nieuw. In de liveblog houden we je op de hoogte van alle activiteiten rondom de jaarwisseling in Groningen.

