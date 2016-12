Column: Vaarwel Noordtekst

Terwijl vanavond de hemel feestelijk verlicht wordt met het oudejaarsvuurwerk, gaat Noordtekst, van RTV Noord, op zwart. Bezuinigingen. Het medium zal niet lang betreurd worden, nu toch deze website en app de online nieuwsvoorziening prima voor hun rekening nemen.

Maar toch had Noordtekst wel iets bijzonders, namelijk het ontbreken van elke schreeuw om aandacht. De twaalf laatste berichten staan er heel sec, zonder pakkende kopjes en verleidelijke plaatjes, op een saaie rij. Er wordt niet eens bijgehouden hoe vaak een bericht aangeklikt wordt, wat tegenwoordig dé outputfactor is van een nieuwsverhaal. Niet of en hoe goed het gelezen wordt maar hoe vaak erop geklikt is. Zoals van boeken alleen telt dat ze gekocht worden, niet of iemand ze ooit open slaat. Anders dan de vele nieuwssites die geliked of beklikt willen worden, zijn teleteksten de grijze muizen onder de media.



Blijkbaar doen die het niet goed, want niet alleen Noordtekst verdwijnt, ook RTL stopt komend jaar met teletekst, in navolging van de Belgen en de Britten. Alleen het échte Teletekst, van de NOS, gaat stug door. Dat is zelfs zo’n sterk merk dat veel mensen ’s ochtends nog altijd, meteen na hun facebookberichtjes, twitterfeeds, appjes, mail en digitale bloeddruk, teletekstpagina 101 raadplegen. Wat op 101 staat, is echt gebeurd, daar kan niemand omheen.



Teletekst is dus bij uitstek aanbodgestuurde journalistiek, take it or leave it, terwijl moderne media steeds meer vraaggestuurd zijn. Dat gaat hand in hand met de toenemende verdeeldheid in de samenleving. Er is vastgesteld dat we vooral de nieuwssites en blogs opzoeken met het aanbod dat ons bevalt. GeenStijl en Joop.nl zijn een soort muffe buurtkroegen geworden, waar de bezoekers elkaar de hele avond gelijk kunnen geven. GeenStijl (‘liever Schlechtmenschen dan Gutmenschen’) is een soort ‘Mopje’ uit het gelijknamige liedje, dat nu alle dagen blaft, en Joop (omgekeerd) was altijd al een droefgeestige basset, die waarschijnlijk Bob heet. Bob en Mop hebben allebei een publiek dat alleen zijn eigen kant van het nieuws wil lezen, allebei met niets dan de waarheid maar niet de hele waarheid.



Teletekst zal morgen heel plichtmatig en obligaat schrijven dat we dit jaar voor 80 miljoen euro de lucht in hebben gejaagd. Verder meldt pagina 101 ook nog het aantal afgerukte ledematen en het wenst ons verder gelukkig nieuwjaar. Intussen kunnen vuurwerkmoralisten bij Bob lezen dat het zo zonde is van dat geld. ‘Daar hadden we ook zielige mensen mee kunnen helpen’. En Mop schrijft vast weer verontwaardigd dat het aantal vuurwerkincidenten met ‘bontkraagjes’ ‘scooterkloodtzakjes’ en ‘booslims’ door de ‘Gutmenschen’ welbewust onder de pet wordt gehouden. Voor elk wat wils, maar zonder Teletekst ben je nergens.



Noordtekst heeft die rol nooit vervuld en dat medium kan dus best gemist worden. Maar dat geldt niet voor de gedachte dat we het nieuws niet voor het kiezen hebben. Net als het vuurwerk dat we vanavond met zijn allen afsteken en met zijn allen bewonderen. Het vuurwerk is, net als teletekst, helemaal aanbodgestuurd. Er is maar één hemel die vanavond door ons samen wordt verlicht. Gelukkig Nieuwjaar!



Willem van Reijendam

