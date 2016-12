Carbidschieten: 'Samen zijn, dikke knallen en lol hebben'

Het is één van de mooie tradities in onze provincie: carbid schieten. Hele vriendengroepen trekken weilanden in met melkbussen, voetballen en kratjes bier. Het doel: lol en gezelligheid en dikke knallen.

Rolf Westers viert oudejaarsdag met zijn vrienden in Zuidhorn. 'Het is mooi werk, we doen dit elk jaar weer. Het is een terugkomend fenomeen. Je ziet het carbidschieten overal in de provincie.'Maar wat is er nou zo leuk aan het carbid schieten? Westers is duidelijk: 'Het samen zijn met vrienden, dikke knallen en de lol die we hebben. Het gaat de hele dag door. Tot het donker wordt, anders wordt het zo lastig om de ballen terug te zoeken.'De vriendengroep houdt het niet alleen bij het traditionele carbidschieten. Ook wordt geprobeerd om een emmer weg te schieten, maar dat ging niet helemaal goed. 'Het is nog work in progress', reageert Westers nuchter.Iets verderop staan twee luchtcompressors. 'Die hebben we op de kop getikt en we hebben geprobeerd om er een carbidbus van te maken. De kleine wil nog wel schieten, maar die andere moet nog gefinetuned worden', aldus Westers.Het resultaat is wat teleurstellend. In plaats van een harde knal, klinkt er een hele zachte flop.Zuidhorn is natuurlijk niet de enige plek in onze provincie waar met carbid wordt geschoten.Zo was verslaggever Steven Radersma vanmiddag ook in Zevenhuizen en in Woldendorp.En ook jullie stuurden ons via WhatsApp video's. Bijvoorbeeld vanuit Kantens.In Holwierde werd het zware geschut voor de dag gehaald.En in Warfum gaat het ook groot.Meer over oud en nieuw in Groningen lees je in onze liveblog