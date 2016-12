Delfzijl opgeschrikt door sirene, maar wat is het?

Een groot aantal Delfzijlsters sloeg zaterdag de schrik om het hart. Minutenlang loeide een sirene door de havenstad. Velen dachten dat het luchtalarm afging.

Na navraag bij de hulpverleningsdienst blijkt het niet om het officiële luchtalarm te gaan, maar om een antieke sirene die gebruikt wordt bij een oudejaarsstunt. Vooral in de wijk Oud-West in Delfzijl is de sirene luid en duidelijk te horen.Na de grote brand van vrijdagochtend vroeg in het centrum van de havenstad zat de schrik er even flink in. Maar gelukkig is het 'alleen maar' een oudejaarsstunt.