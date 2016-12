Busje slaat over de kop en eindigt in sloot

(Foto: Sander Graafhuis/112 Groningen) (Foto: Sander Graafhuis/112 Groningen)

Een busje met aanhanger is zaterdagmiddag over de kop geslagen. Het busje eindigde op de kop in de sloot, de aanhanger bleef op de weg liggen.

Het ongeluk gebeurde op de Winschoterweg in Groningen. Volgens getuigen is er één lichtgewonde gevallen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden