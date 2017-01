Column: Lot uit de loterij

Een goed jaar terug zag ik het niet meer zitten. Ik weet niet of u het wel eens hebt meegemaakt. Maar mijn leven was een groot donker gat en ik was er in verdwaald. Dat allemaal door een verschroeiende pijn in mijn heup. Maandenlange pijn die mijn lijf en geest teisterde en verlamde.

‘Het zit tussen je oren’ was de mededeling. Een jonge vrouw met witte jas gaf mij een verhalende uitleg over een ridder op het slagveld wiens arm was afgehakt. Hij vocht door met één arm en zonder pijn. Maar bij het optrekken van de kruitdampen en wegvloeien van het bloed kreeg de koene ridder pijn in een arm die er niet meer was.



Dat was er met mij aan de hand, knikte de jonge vrouw met begrip in de ogen. Ik begreep er geen zak van. Maar wat ik dondersgoed wist, is dat ik nooit op een slagveld geweest was en nooit een harnas had gedragen. Laat staan dat mij een arm of been was afgehakt. Dus antwoordde ik het begrip in de ogen van de vrouw met woede in die van mij.



Dat hielp. Er waren nog wel wat toegevoegde krachttermen nodig. Maar niet veel later was daar een andere jonge vrouw met witte jas. ‘Trek uw broek maar naar beneden’, zei deze blonde nimf met Twents accent lachend. En vijf seconden later toverde ze een apparaatje met glijmiddel tevoorschijn en wreef er mee over m’n been. Ik dacht even waar gaat dat heen? Zij keek naar een beeldschermpje en wees vol geestdrift ‘Kijk mijnheer daar zit ie!’



‘Waar zit wat?’, dacht ik. Nou ze gaf meteen het antwoord. ‘Uw slijmbeursontsteking’. Maanden en maanden rondgelopen met een slijmbeursontsteking. Die, zo werd mij voorgehouden niet in mijn been maar tussen mijn oren zat. Ik was een ineenstorting nabij geweest. Het leven had wat mij betreft de klere kunnen krijgen. En zij oh lachende Twentse jonkvrouw vertelde in zeven en een halve seconde wat mij had neergesabeld. Nog immer lachend zette ze een spuit van dik twintig centimeter lang in de verdoemenis zaaiende ontsteking.



De lach van de zuster was aanstekelijk. Het leven lachte mij plotseling weer toe. En hoe. Ik kon weer lachen, weer lopen, het leven weer liefhebben. Een uitgever schonk mij het vertrouwen voor een boek, die ondanks de titel Numero Dertien, ook nog verkocht wordt. Ik mocht in een kolkend theater verhalen over Keudel, ik mocht in navolging van de allergrootste Groningers als Jan Mulder en Herman Sandman meelopen in Piet van Dijkens Herestraat Helemaal.



En daar bleef het niet bij. Klouk, en ook Twij Deuntjes mocht blijven. Ik had de meest mooie diepteinterviews met de mooiste diva’s van de lokale radiozenders. En als klap op de vuurpijl (over dit stukje zin heb ik nagedacht) vond mijn baas dat ik in de voetsporen moet treden van echte Noordmannen als Okkie Smit, Alex Vissering en Drewes Wildeman. Op de radio. Op zondagmorgen.



Die lachende jonge vrouw die mij vroeg mijn broek naar beneden te doen was voor mij het lot in de loterij. Aan haar dacht ik toen er op de bar bij het koffiezetapparaat op onze Noord-redactie een envelopje met een oudejaarslot lag. Ik liet hem liggen omdat ik dacht dat een collega hem zo in zijn binnenzak zou laten glijden om opgetogen en vol hoop de jaarwisseling te vieren.



Maar het blauwe envelopje met gouden strik lag waar die lag en bleef ook liggen. Een andere collega zag hem ook en deed een wanhopige oproep via de Noord-mail om de rechtmatige hoopvolle eigenaar te achterhalen. Zonder resultaat. Het envelopje bleef hangen aan een punaise op het prikbord. Ook toen alle lichten op de redactie waren gedoofd.



Met de schrik om het hart dacht ik plotseling dat het lot van mij was. Althans van Lientje, want voor haar en voor mijn moeder had ik voor Kerst ook een gestrikt loterijenvelopje gekocht. De envelop voor mijn moeder verloor ik vlak voor de Kerstdagen toen ik een oude vrouw hielp haar weggewaaide medicijnenbriefje weer op te rapen. Twee dagen lang lag het dertig euro kostende oudejaarslot voor mijn moeder in een plas op de volle parkeerplaats van mijn ouders bejaardenflat.



Tot mijn moeder op de ochtend van Eerste Kerstdag het oud papier via de parkeerplaats naar de kelderbox bracht en haar oog viel op een blauw envelopje in een waterplas. Ze viste hem eruit, bekeek de envelop aan alle kanten en zag in zwierige gouden letters staan. ‘Voor Jans’. Niet geheel toevallig de naam van mijn moeder. Ze wist niet wat ze er van moest denken maar nam de enveloppe met inhoud toch maar mee naar binnen. ‘Wat ik nou gevonden heb Ben…’



En samen telden ze één en één bij elkaar op tot twee. De volgende dag bij het uitdelen van de cadeaus vanonder de kerstboom, zag ik plots een verfomfaaid blauw envelopje liggen. Het envelopje waar ik me een ongeluk naar had gezocht. Ik draaide hem tien keer om, tot mijn moeder zich niet meer kon inhouden en mij lachend uit de droom hielp. Het andere envelopje - dat van Lientje - staat keurig op onze schoorsteenmantel tussen de Kerstkaartjes van andere Lientjes. Het envelopje aan de punaise van het RTV Noord-prikbord was dus niet van mij. ‘Wel goed voor een verhaal’, zei ik tegen Lientje. ‘Het wordt tijd dat je eens verhalen gaat vertellen met wat meer diepgang’, kreeg ik als bits antwoord, terwijl ze een stukje metworst uit de spekkendikken tussen haar kiezen vandaan peuterde.



Nou zeg ik je. Meer diepgang dan dit kun je toch niet krijgen. Ik hoor u denken: Nou wat is het moraal van dit verhaal dan? Ik beantwoord deze vraag heel diepzinnig met een wedervraag.



Wat hebt u liever: Iemand die u vraagt uw broek naar beneden te trekken of een lot uit de loterij?



Ik wens u heel veel wijsheid.



Erik Hulsegge



Lientje en mijn moeder hebben overigens niks gewonnen in de loterij. En ik ben net zo nieuwsgierig als u wat er gebeurd is met dat Oudejaarslot aan de punaise op het prikbord van RTV Noord. Een gelukkig maar vooral een héél gezond Nieuwjaar!



Om 9.30 uur mijn verhaal in het Gronings. Op Radio Noord.

Door: RTV Noord Correctie melden