Ede Staal staat opnieuw bovenaan in Alle 50 Goud

Het is bijna net zo'n traditie als de lijst zélf: Ede Staal op nummer 1 in Alle 50 Goud. Voor de negentiende keer op rij hebben kijkers, luisteraars en online-bezoekers van RTV Noord 'Het het nog nooit zo donker west' verkozen tot het mooiste liedje.

Ede Staal versloeg net als vorig jaar 'De roos' van Wia Buze (op nummer 2) en 'As ik de kaans zol kriegen' van Edwin Jongedijk (op nummer 3). 'De polder' van Deheleboel en 'De groanrepubliek' van Alex Vissering zijn respectievelijk nummer 4 en 5.Alle 50 Goud was nog nooit zo Gronings: van de 50 liedjes zijn er twee Nederlandstalig en twee Drentstalig. Dat maakt Alle 50 Goud voor 92% Groningstalig!Edwin Jongedijk en Marlene Bakker kwamen met 'Ofschaaid' als hoogste binnen in de lijst op nummer 9. Andere nieuwelingen zijn onder andere 'Trilploat' van Wat Aans!, 'Mag ik din bie die' van Wia Buze en 'Hol mie mor vast' van Bert Schwertmann. In totaal kwamen 16 liedjes nieuw binnen in Alle 50 Goud.Ede Staal is hofleverancier met maar liefst acht noteringen dit jaar. Dit zijn er vier meer dan vorig jaar. Ook Peter de Haan de Haan en Frank den Hollander doen het goed met vijf noteringen.Alex Vissering en Jan Henk de Groot komen we vijf keer tegen. Edwin Jongedijk en Erwin de Vries volgen met vier noteringen. Bert Hadders en Wia Buze staan beiden drie keer in de lijst.Alle 50 Goud werd samengesteld uit bijna 25.000 stemmen. De complete lijst is na te lezen op www.alle50goud.nl