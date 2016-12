75 man zoekt naar ontsnapte rottweiler

Kayla en Joey (Foto: Ria Brugge)

Zo'n 75 mensen zijn op zoek naar twee vermiste honden bij de Oosterseweg bij Zuidwolde. De dieren zijn vrijdagmiddag losgebroken uit een dierenpension. Tot nu toe ontbreekt ieder spoor. De rottweiler en labrador zaten in het pension om het vuurwerk te ontlopen.

Volgens Ria Brugge uit Harkstede, eigenaar van de honden, waren er meerdere ontsnapt. De andere dieren waren snel weer gevangen, maar haar rottweiler Kayla en labrador Joey zijn nog steeds niet terecht.



De zoekactie is opgezet door de actiegroep 'Waar is onze Angel'. Die helpt vermiste honden terug te vinden.



Rottweiler

Volgens Brugge is de rottweiler niet gevaarlijk. 'Hij heeft het karakter van een labrador.' De inwoonster van Harkstede heeft geen positief gevoel bij 2016. Eerder overleed al haar man, nu zijn haar beide honden spoorloos.

