Vonk's Automatiek draait de laatste eierballen

(Foto: Google Street View)

Het is over en uit met Vonk's Automatiek in de Langestraat in Winschoten. De eigenaren van de snackzaak hebben geen opvolger en willen met pensioen. Zaterdag was de zaak voor het laatst open.

'Als ik nog een jaar doorga, dan ben ik zeventig', zegt Elly Engelkes. 'En ik doe dit al mijn hele leven.' Ook haar man Edo, de Oost-Groninger koning van de eierbal, is toe aan zijn pensioen.



Opvolger?

Het echtpaar kan geen opvolger vinden voor de snackbar. Dochter Mariëlle staat in de zaak, maar ziet een overname niet zitten. 'We doen het nu met z'n drieën. Als ik het alleen zou doen, moet ik zo veel personeel hebben. Dat is niet te doen.'



Missen

'Het contact met de klanten ga ik missen', zegt Elly. Die komen met planten en bloemen op de laatste dag.



Wat er met het pand gaat gebeuren is onduidelijk. Er zijn ondernemers die het pand willen huren. Dat ziet Edo niet zitten. Hij wil helemaal stoppen. 'Dan maak ik alles nog mee. Dat wil ik niet.'

