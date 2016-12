Brandweer is druk met branden

(Foto: AS Media) De brandweer blust een grote vuurbult in Leek (Foto: 112Groningen / Jordi Haverdings)

De brandweer heeft het oudejaarsavond druk met verschillende branden in de provincie. Onder meer in de stad Groningen brandde een auto uit.

In de Groninger Oosterparkwijk is een auto in brand gevlogen. In de Hortensiastraat zou 'afval' in brand staan. Toen de brandweer aankwam, bleek het om een auto te gaan die in lichterlaaie stond.



In Leek stond in de Wethouder Iwe Hutstraat een bult 'afval' in brand. Onder meer tuinbankjes, kasten en balken lagen op het vuur. Maar omdat de bult de te dicht bij struiken lag, moest hij geblust worden. De resten van de bult zijn afgevoerd.

Door: RTV Noord Correctie melden