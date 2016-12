Drukke oudejaarsavond voor brandweer in heel Groningen

De brandweer heeft het oudejaarsavond druk met verschillende branden in de provincie. Onder meer in de stad Groningen brandde een auto uit.

In de Groninger Oosterparkwijk is een auto in brand gevlogen. In de Hortensiastraat zou 'afval' in brand staan. Toen de brandweer aankwam, bleek het om een auto te gaan die in lichterlaaie stond.Verderop in Stad moest de brandweer een brandje in een woning blussen. Bij het huis aan de Billitonstraat werd vuurwerk naar binnengegooid. De woning liep schade op.In Leek stond in de Wethouder Iwe Hutstraat een bult 'afval' in brand. Onder meer tuinbankjes, kasten en balken lagen op het vuur. Maar omdat de bult de te dicht bij struiken lag, moest hij geblust worden. De resten van de bult zijn afgevoerd.In Blijham moest de brandweer uitrukken voor een brandende caravan. Volgens getuigen werd de caravan in de brand gestoken.Aan de Hoofdweg in Midwolda werd een groot vreugdevuur gemaakt. De brandweer en politie kwamen wel een kijkje nemen, maar besloten het vuur te tolereren.De brandweer van Wehe-Den Hoorn werd rond tien uur opgeroepen voor een containerbrand aan de Tammingastraat in Hornhuizen. Ter plaatse bleek een bouwcontainer met afval in de brand te staan.Onderweg terug naar de kazerne kwamen ze een andere brand tegen in dezelfde straat.Een bushokje aan de Kruisweg in Hornhuizen kwam er minder goed vanaf. Het hokje is met vuurwerk opgeblazen.