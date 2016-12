Brandweer rukt uit voor felle brand in leegstaand huis

(Foto: Patrick Huisman / HuismanMedia)

In een woning aan de Nieuweweg in Finsterwolde woedt een uitslaande brand. Er zou niemand meer in het huis wonen.





Lees ook: Drukke oudejaarsavond voor brandweer in heel Groningen De brandweer kreeg rond half elf een melding. Ter plaatse bleek dat het huis volledig in de brand stond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

