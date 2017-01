Politie vindt gewonde man met steekwonden in het water

(Foto: Patrick Wind/112groningen)

Twee Stadjers van 32 en 33 jaar zijn in de vroege ochtend van Nieuwsjaarsdag aangehouden voor een steekpartij.

In het water met steekwonden

Om tien over zeven zondagochtend kreeg de politie een melding dat er iemand in het water lag bij de Winschoterkade in de stad. Agenten hielpen de man op de kant en hij bleek meerdere steekwonden te hebben.



In de omgeving lag een man, die ook steekwonden had. Beide mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vervolgens zijn ze aangehouden. De politie onderzoekt de zaak.

Door: RTV Noord Correctie melden