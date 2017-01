Politie vindt twee gewonden in het water

(Foto: Patrick Wind/112groningen)

De politie heeft zojuist twee mensen in het water aan de Winschoterkade in Groningen gevonden. Beide personen zijn gewond.

Mogelijk is er een steekpartij geweest, voordat de personen in het water belandden.



Beide personen zijn aangehouden en de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Door: RTV Noord Correctie melden