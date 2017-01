Groningen telt minder vuurwerkslachtoffers (update)

Op de spoedeisende hulp van het UMCG in de stad zijn tijdens oud en nieuw vijf vuurwerkslachtoffers binnengebracht.

Twee van deze slachtoffers zijn er zeer ernstig aan toe. Eén van hen is een 12-jarig jongetje uit Friesland. Hij raakte gewond tijdens het carbid schieten.Verder kreeg het UMCG enkele slachtoffers van steekpartijen binnen. Zij zijn relatief lichtgewond. Ook belandden drie mensen op de spoedeisende hulp die alcohol en pillen of ghb hadden gecombineerd.In totaal kreeg het UMCG 32 patiënten binnen op de spoedeisende hulp tijdens oud en nieuw. Het ziekenhuis had twee mensen extra personeel ingezet voor de jaarwisseling en dat bleek voldoende.In het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal was er sprake van een 'normale' drukte. Er kwamen zeven patiënten binnen op de spoedeisende hulp. Daar waren geen vuurwerkslachtoffers bij. Eén persoon had te veel alcohol gedronken.