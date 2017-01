Iets minder aanhoudingen in Noord-Nederland tijdens jaarwisseling

De politie heeft tijdens de jaarwisseling in de drie noordelijke provincies veertig mensen aangehouden. Dat zijn er acht minder dan vorig jaar.

Zij zijn opgepakt wegens brandstichting, vernieling en belediging. Een deel van de arrestanten is direct gehoord en mocht daarna met een proces-verbaal naar huis. De rest is in een cel gezet.Een 26-jarige man uit het Duitse Papenburg werd in de Nieuwstad in Groningen beroofd door twee mannen. Ze dwongen hem geld af te geven. Daarna werd hij meegenomen naar een geldautomaat in de buurt om nog meer geld te pinnen. Het slachtoffer meldde zich bij de politie. Agenten wisten al snel een verdachte aan te houden. Deze 23-jarige man uit Groningen zit vast.Agenten en brandweermensen zijn op verschillende plaatsen geconfronteerd met agressie en geweld. Sommige hulpverleners zijn met vuurwerk bekogeld. Tegen vijf verdachten is proces-verbaal opgemaakt.De politie in Noord-Nederland kreeg 2300 telefoontjes via het landelijke servicenummer 0900-8844. De meldingen gingen vooral over vuurwerkoverlast, brandjes en geluidsoverlast.