Groninger uit de auto geslingerd bij ongeluk knooppunt Joure

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 25-jarige Groninger is op Nieuwjaarsochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de A7 bij Joure.

De man reed rond zes uur vanuit de richting Heerenveen naar het knooppunt Joure. Na een inhaalmanoeuvre verloor hij de macht over het stuur. Zijn auto sloeg meerdere keren over de kop en de Groninger werd uit de wagen geslingerd.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed van hem afgenomen om te kijken of er alcohol in het spel is.

Door: RTV Noord Correctie melden