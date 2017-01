'Gestolen' Noppie duikt op in Drentse Vledder

Noppie, de manshoge mascotte van het Legiomuseum in Grootegast, is terecht.

De pop, die bij de ingang van het museum stond, was op de ochtend van 22 december opeens spoorloos verdwenen. Tijdens Oudejaarsnacht dook de pop op in het Drentse Vledder. Oudejaarsvereniging De Oliebol had de mascotte meegenomen.Het Legiomuseum vermoedde al dat de 'diefstal' en oudejaarsstunt was. Op de plek waar Noppie stond, was een bord geplaatst met de tekst: 'Ik ben even klussen buitenshuis. Als ik klaar ben kom ik weer thuis!'.