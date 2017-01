Wie wordt de Kloukste Grunneger van 2016?

(Foto: RTV Noord)

Vanavond zie je op TV Noord de spannende finale van de populaire quiz Klouk.

Drie finalisten

De strijd gaat tussen drie finalisten: Dieneke Tuitman uit Uithuizen, Paul Munting uit Engelbert en Willem ten Rae uit Zuidbroek.



Kloukste Grunneger

Wie van hen mag zich de Kloukste Grunneger van 2016 noemen? Kijk naar de finale van Klouk, vanavond om 18.10 uur na Noord Vandaag op TV Noord en online. De presentatie is in handen van Marcel Nieuwenweg.



Het programma wordt ieder uur herhaald en is ook te zien via onze app en rtvnoord.nl.

