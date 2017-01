'Ik ben geloof ik 3 seconden in het water geweest'

Op meerdere plaatsen in onze provincie sprongen op Nieuwjaarsdag mensen vrijwillig het ijskoude water in voor de traditionele nieuwjaarsduik. Dat gebeurde onder meer in Delfzijl, Appingedam, Nieuwe Pekela en Blauwestad.

Koukleum

Zo'n vijftig mensen verzamelden zich aan het eind van de ochtend aan de rand van het Oldambtmeer. Bianca Boven uit Westerlee is een van hen: 'Ik ben eigenlijk een gigantische koukleum, maar je moet er wat voor over hebben... toch?'



Ook burgemeester duikt erin

De gevoelstemperatuur is -2 graden en de temperatuur van het water ongeveer 6 graden. Ondanks die kou maakt ook burgemeester Pieter Smit van Oldambt zich op voor een duik in het meer.



'Dit zijn van die momenten waarop je denkt: waarom doe ik dit? Maar goed, ik heb het beloofd, dus we gaan zometeen met goede zin het koude water in.'



Voldaan gevoel

Om klokslag twaalf uur is het zover en tellen de deelnemers af van tien naar nul. Ze sprinten naar het meer en springen in het water. Bijna net zo snel als ze er in gaan, komen ze er weer uit.



Ook Bianca staat snel weer aan de kant: 'Ik ben geloof ik drie seconden in het water geweest.' Met een handdoek om de schouders wacht warme chocolademelk op haar. En misschien nog wel lekkerder: een voldaan gevoel.

