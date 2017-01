Joey is gevonden, zoektocht naar rottweiler gaat verder

Eén van de twee vermiste honden uit het dierenpension in Zuidwolde is weer terecht. Labrador Joey liep zondagmiddag in een weiland vlakbij het pension toen iemand hem zag. De hond was nog een beetje in paniek omdat hij tegen schrikkeldraad was aangelopen.





75 mensen

Eigenaar Ria Brugge is samen met familie en kennissen op zoek naar de hond in de buurt van Bedum. Op Oudejaarsdag zochten 75 mensen naar de vermiste dieren. De zoekactie was opgezet door de actiegroep 'Waar is onze Angel', die helpt vermiste honden terug te vinden.



Eerder zei Brugge al dat de rottweiler niet gevaarlijk is. 'Hij heeft het karakter van een labrador.' Ze hoopt dat ze de tweede hond snel kunnen vinden.



