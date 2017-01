Den Oudsten: armoede onder Stadjers moeten we samen bestrijden

(Foto: Remy van Mannekes/RTV Noord)

In de stad Groningen moet de armoede die er heerst samen worden bestreden. Dat zei burgemeester Peter den Oudsten zondagavond in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak op het eerste Nieuwjaarsfestival in MartiniPlaza.

'Nog steeds groeit één op de vijf kinderen op in armoede. Te veel mensen zijn afhankelijk van een uitkering, veel mensen hebben volstrekt uitzichtloze schulden. Dat is een probleem van de hele samenleving', zei de burgemeester. 'Dat moeten we dus ook met z'n allen aanpakken.'



Geen discriminatie

Verder constateert Den Oudsten dat LHBT'ers, moslims en kinderen en kleinkinderen van gastarbeiders wel eens worden gediscrimineerd.



'Daarvoor is geen ruimte in Groningen', zei de burgemeester.



Stad telt nu 202.850 inwoners

Den Oudsten verwelkomde daarnaast de ruim duizend mensen uit Meerstad, die sinds zondag niet meer in de gemeente Slochteren wonen. De wijk valt nu officieel onder de gemeente Groningen. Daarmee zijn er nu 202.850 geregistreerde Stadjers.

