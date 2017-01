En de winnaar van Klouk is...

Willem ten Rae uit Zuidbroek is de Kloukste Grunneger van 2016. Hij won op Nieuwjaarsdag de finale van de kennisquiz Klouk.

In de finale moest Ten Rae het opnemen tegen Dieneke Tuitman uit Uithuizen en Paul Munting uit Engelbert.



Na twee spannende spelrondes was Dieneke Tuitman de eerste kandidaat die afviel. De finaleronde werd gespeeld tussen Willem ten Rae en Paul Munting. Uiteindelijk wist Willem ten Rae de meeste punten te halen en mag hij zichzelf Kloukste Grunneger 2016 noemen.



In 2016 deden 72 Groningers mee aan de kennisquiz. Gemiddeld hadden de kandidaten zeven vragen goed.

