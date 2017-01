Pech teistert Groningse vrouwen bij NK Marathon

(Foto: ANP)

Tweevoudig nederlands kampioene op kunstijs Danielle Bekkering werd bij het NK in Thialf getroffen door pech. Na 25 van de honderd ronden kwam de Den Hamse ten val. Ze sloot nog wel weer aan in de staart van het peloton.

Dat was juist op het moment er aan de voorkant hard gereden werd. Niet veel later onstond de naar later bleek beslissende aanval van vier sterke vrouwen. Janneke Ensing, Carien Kleibeuker, Lisa van der Geest en titelverdedigster Irene Schouten pakten gezamenlijk een ronde voorsprong.



Gat niet dicht

Bekkering en ook Britt Tjalma uit Groningen gingen namens Team KOGA in de achtervolging in dienst van kopvrouw Carla Ketellapper-Zielman. Ze kregen het gat niet dicht. Tjalma kwam ook nog in aanraking met het ijs. Ze was dertig ronden voor het einde totaal leeg en moest de strijd staken. Bekkering eindigde op plek 33.



Hylkema beste Groningse

De beste Groningse was Aveline Hylkema uit Zuidwolde. In haar eerste NK op kunstijs kwam ze als 28e over de streep.



Irene Schouten prolongeerde haar titel. Ze hield Ensing en Van der Geest gemakkelijk achter zich in de eindsprint.

Door: RTV Noord Correctie melden