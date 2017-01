Vrienden organiseren stille tocht voor slachtoffers ongeluk Bornholmstraat

In Hoogezand wordt komende woensdag een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan de drie jonge mannen die op Kerstavond zijn overleden bij het ongeluk op de Bornholmstraat in Groningen.

Matthijs Hofstra (21) en Brian Pestman (19) uit Sappemeer en Murphy Lekkerkerker (20) uit Hoogezand kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten in het water belandde. De 19-jarige Arjan Hofman uit Westerbroek heeft als enige het ongeluk overleefd. Hij raakte zwaargewond.De stille tocht wordt georganiseerd door vrienden van de slachtoffers. 'We zijn een vaste vriendengroep en het gemis en de pijn is ontzettend groot. Het is onvoorstelbaar dat we ze nooit meer terug zullen zien. Daar willen we bij stilstaan', vertelt Alison van der Zwan, samen met haar vriend Alex Vrieswijk één van de initiatiefnemers van de tocht.De stille tocht begint om 20:15 uur op de parkeerplaats bij de Jumbo aan de Hoofdstraat in Hoogezand. De tocht gaat langs de drie huizen waar de jongens hebben gewoond. De initiatiefnemers roepen iedereen op een led-waxinelichtje mee te nemen.Iedereen is welkom om mee te lopen. 'Niet iedereen kon bij de begrafenis of crematie zijn. Om iedereen een kans te geven hier stil bij te staan, houden we deze tocht', zegt Van der Zwan. Ook de nabestaanden van de slachtoffers lopen mee.De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft toestemming gegeven voor de stille tocht. De politie gaat de tocht waar nodig begeleiden.