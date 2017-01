Vroeg slapen levert Post derde plaats op

Bob de Vries klopt Remco Schouten, de ploeggenoot van Robert Post (Foto: Vincent Jannink/ANP)

Van het vuurwerk rond middernacht kreeg Robert Post niets mee. Hij lag op Oudjaarsdag al om half tien op bed. Het resultaat mocht er zijn. De Groninger werd op Nieuwjaarsdag derde op het NK Marathonschaatsen in Heerenveen.

Post reed tot dusver een ongelukkig seizoen. Een aantal valpartijen schakelde hem in kansrijke positie uit. De bronzen medaille bij het nationaal kampioenschap voelde een beetje als een verlossing.



Derde plaats moet je pakken

'We hebben als ploeg ontzettend goed gereden. Mijn ploeggenoot Remco Schouten wordt tweede. En als je dan in de positie komt voor de derde plaats moet je die ook pakken', straalde Post na afloop.



Drie ronden voorsprong

Het is zijn eerste medaille bij een nationaal kampioenschap. Schouten werd in de eindsprint geklopt door Bob de Vries. Het tweetal had drie ronden voorsprong op de restanten van het peloton.



Sneltreinvaart

De marathon op het ijs van Thialf werd in sneltreinvaart afgelegd. De in totaal honderdvijftig ronden kende een gemiddelde van 47.2 kilometer per uur. 'Als het zo hard gaat, weet je dat iedereen kapot zit. Bij mezelf was het beste er halverwege ook wel af. Je moet dan blijven volhouden en voor het maximale gaan', besloot hij.

Door: RTV Noord Correctie melden