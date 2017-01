Dode bij ongeluk in Sauwerd

(Foto: 112Groningen)

Op de provinciale weg tussen Sauwerd en Winsum is zondagavond een auto tegen een boom gereden. De bestuurder van de auto is hierbij overleden.

Het ongeluk gebeurde aan het begin van de avond. De weg was enige tijd afgesloten.



De bestuurder zat alleen in de auto. Waar het slachtoffer vandaan komt is nog niet bekendgemaakt door de politie. Naar de oorzaak van het ongeval wordt onderzoek gedaan.



Snel meer.

