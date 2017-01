Burgercomité Haren zet door en daagt provincie opnieuw voor rechter

(Foto: RTV Noord / Wikimedia (Janwillemvanaalst) / FPS (Jos Schuurman))

Het burgercomité Haren gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Op 2 december oordeelde de rechter dat de provincie het gemeentelijke herindelingsproces mag voortzetten. Het comité legt zich niet neer bij deze uitspraak, schrijft woordvoerder Gustaaf Biezeveld in een brief.

'Onzorgvuldig en ingenomen'

De tegenstanders van de herindeling zijn nog steeds van mening dat Gedeputeerde Staten 'onzorgvuldig en ingenomen' hebben gehandeld. 'Daarom hebben we het Hof verzocht om een spoedbehandeling. Wij hopen zo te kunnen voorkomen dat de regering en het parlement worden misleid door de provincie', schrijft Biezeveld.



Geen verrassing

Het is niet verrassend dat het burgercomité hoger beroep aantekent. De leden hebben eerder al laten weten er alles aan te doen om de herindeling tegen te houden.



Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep dient.



Door: RTV Noord Correctie melden