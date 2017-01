Steeds minder studenten op kamers uit geldgebrek

Jongeren die gaan studeren blijven steeds langer thuis wonen in plaats van op kamers te gaan. In studentensteden, zoals Groningen, is het aantal jongeren dat er komt studeren de afgelopen twee jaar gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS onderzocht verhuiscijfers van de maanden juli tot en met oktober. Daaruit bleek dat vooral 19-jarigen thuis blijven wonen. Het aantal dat verhuisde daalde met 7 procent ten opzichte van 2015.



Volgens het CBS is de daling begonnen in 2014/2015 toen het nieuwe stelsel van studiefinanciering werd ingevoerd. In die regeling is de basisbeurs niet langer een gift maar een lening.



Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is het een kwalijke zaak dat jongeren vanwege het geld bij hun ouders thuis blijven wonen. Voorzitter Jan Sinnige: 'Studentensteden mogen geen bolwerken van rijkeluiskindjes worden. Uit huis gaan moet niet voorbehouden blijven aan diegenen waarvan de ouders een dikke portemonnee hebben'



Volgens Sinnige moeten studenten vrij zijn om in de studiestad van hun keuze te gaan wonen en mag geldgebrek daarvoor geen belemmering zijn.

