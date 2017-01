Marga Kool: 'Jammer dat raadsleden Haren niet de kans krijgen om mee te praten'

Marga Kool, die nu al drie maanden de zaken van Haren behartigt in het herindelingsproces met Groningen en Ten Boer, is tevreden met wat ze tot nu toe heeft bereikt.

Er is een personeelsconvenant gesloten met een baangarantie voor alle ambtenaren in Haren en Kool praat nu mee over een uitgebreid bestuursakkoord. Daarin komt onder meer te staan hoe de gemeenten hun taken gaan uitvoeren.Kool spreekt niet namens het gemeentebestuur van Haren, want dat wil niet meedoen aan de herindeling. Ze vindt dat geen verstandige keuze: 'Wij komen binnenkort met een concept-bestuursakkoord en de raadsleden van Groningen en Ten Boer zitten in een klankbordgroep. Zij kunnen meepraten over het concept en er misschien nog iets aan veranderen. De raadsleden van Haren hebben die kans niet'.Ondanks het feit dat Kool niet in dienst is van de gemeente Haren, krijgt ze veel positieve reacties. 'Vooral van instellingen en medewerkers van de gemeente, maar ook van bestuurders', aldus Kool. Zeven raadsleden zijn voor de herindeling en tien tegen.Kool: 'Ik heb twee mails gehad van inwoners die zeiden: 'Je zou dit niet moeten doen; je hebt geen legitimatie'. Maar ik heb er lang over nagedacht en ik vind het verantwoord. De provincie kiest voor het zorgvuldig wegen van de belangen van Haren en als ik daar aan kan bijdragen, is dat alleen maar fijn.'